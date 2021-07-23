Как живётся в наших краях семье БОНЬ, какая с двумя дочками несколько лет назад поселилась тут?

Беседуем с хозяйкой дома Светланой Ивановной, поскольку глава семейства Василий Васильевич — на работе, девчонки Таня и Вера — пока в школе.

— Мы приехали в Добринский район в начале 2015-го, когда началась неразбериха на Украине. Мужчин насильно стали забирать на войну, что началась на Донбассе. А с кем там воевать-то, с какими врагами?! Страшно стало, переживала, что и мужа призовут. Младшей дочери только один годик шесть месяцев исполнилось, и мы решили переехать сюда.

Бонь купили небольшой дом в Мазейке, а в Закарпатье свой огромный оставили. Мне очень интересно стало, как в таких случаях выбирают люди новое место для жительства. Карта России огромная. Куда пальцем попал, туда и поехал? Выяснилось, что у них было по-другому.

В Мазейке давно проживают родные брат и сестры Василия. Михаил, Мария и Наталия приехали сюда более 20 лет назад на свёклу и стройку. Так с той поры и стали нашими земляками.

— Поэтому другие места мы даже и не рассматривали, — объясняет Светлана. — Хотелось быть поближе к родным.

Можно только посочувствовать в таких случаях, когда и дом, и всё нажитое приходится вынужденно оставлять. Взрослым людям не так просто перенести переезд. Дети, как обычно, легче воспринимают подобные события. В их случае для младшей Верочки вовсе только наши места и являются родными.

— И Татьяна быстро привыкла. Мы думали, что проблемы в школе будут с языком, ведь у нас и в школе, и в детском садике только на украинском общались.

Девочки легко перешли на русский. Сейчас Танюша окончила шестой, а Верочка — второй класс. С обучением на русском у них нет никаких сложностей. Дома мама разговаривает с ними на украинском, они же отвечают ей на русском языке.

Несколько лет назад. 1 сентября Верочка провожает Танюшу в Мазейскую школу.

Папу Василия все видят редко: он дальнобойщик, по выходным их проведывает. До переезда сюда выезжал на заработки в Москву.

— Мы с ним хоть из одного села, но я его там до встречи не знала, — улыбается Светлана, — то в армии служил, то на заработки уезжал.

Очень меня удивила хозяйка тем, что на свадьбу у них было приглашено …280 гостей. У неё — 9 детей в семье, у Василия — 5. В прямом смысле слова гуляло всё село и пригласили каждого родственника!

— Наши невесты к замужеству в приданое, например, обязательно должны 6 наволочек вышить, можно и больше, но не менее.

Я же, когда заходила в дом к новым землякам, в коридоре обратила внимание на половички, какие ни у кого до того в нашем районе не встречала. И не случайно: это рукодельные творения из льна. Такой кусочек родины привезли с собой украинцы.

— У меня есть свой ткацкий станок. На нем зимой занимаемся ткачеством. Вся деревня рукодельничает.

Кусочек родины Светлана привезла с собой в новый дом. Эти льняные коврики она ткала сама.

Бонь — сельские жители. Им не надо было привыкать к деревенским реалиям мазейских Сошек-Кривок. На Украине они держали большое хозяйство с коровой. Здесь у них 3 дойные козочки, бычки, поросята и птица.

Из козьего молока Светлана делает домашнюю брынзу. Она призналась, что строго соблюдает все православные посты. Летом, по её словам, это делать просто.

Все приезжающие в Добринский район обязательно вносят нотку своего мира в наш. Что-то они подхватывают из здешних мест для себя. Кто-то из землячек учится у них готовить новые блюда или выращивать растения, что те привозят с собой с родины. Сейчас-то мы все «бросаемся» в Интернет. Раньше только через живое общение такой обмен опытом и происходил. Стало интересно, какое блюдо чаще всего готовится в этом семействе.

— Муж вареники с творогом ел бы и ел! — утверждает хозяйка дома, — девчонки у нас «всеядные»: и молочные блюда любят, и мясные.

Попросила для читателей «ДВ» поделиться рецептом. Ведь одно дело в Сети его найти, другое — когда знакомые люди готовят.

Взять для теста: 600 г муки, щепотку соли, 1 ст. ложку растительного масла, 1 яйцо, немного воды; для начинки: 500 г творога, 1 желток, сахар добавить по желанию и вкусу. Отваривать вареники 10-20 минут в 2-х литрах воды с 1 ст. ложкой соли. (Начинка может быть любой).

Наши новые земляки уже обустроились. Как всегда и всех, одно их тут устраивает, другое удивляет. Например, родителям, в том числе, нравится, что дочек хорошо кормят в школе. На их родине дети терпят от дома до дома, если ничего с собой не возьмут.

Мы надеемся, Добринский район станет хорошим домом для приехавших сюда, как ранее для их ближайших родственников.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Бонь.