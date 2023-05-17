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В Средней Матренке присоединились к изготовлению армейского сухого душа для военнослужащих СВО, находящихся на передовой.

Начать это ответственное дело вызвалась семья Крутских Анатолия и Зинаиды из с. Верхняя Матренка.

Взрослыми активно помогали учащиеся школы: Артем Похлебин, сестры-близняшки Лилия и Маргарита Тереховы.

Организатор данного мероприятия — Найля Григорьева.

Пока старшие изготавливали «САД», юные ребята писали письма бойцам СВО. В них есть и теплые пожелания, и благодарность тем, кто служит Отчизне.