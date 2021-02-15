14 февраля – неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. По этому поводу в здании МАУК села Средняя Матренка прошло обучение основам работы с компьютером и интернетом.

Учеба пришлась по душе тем, кто постиг азы работы с мышкой и клавиатурой. Организатором выступила депутат районного Совета депутатов от сельского поселения Среднематренский сельсовет Елена Власова, являющаяся членом партии «Единая Россия».

Уже на первом занятии посетители научились быстро и без очереди записываться на прием к врачу, получить информацию о расписании общественного транспорта.

– Люди старшего возраста на таких занятиях расширяют кругозор, учатся заходить на портал Госуслуг и пользоваться всеми его преимуществами, – рассказывает Елена Власова.