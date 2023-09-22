— По традиции отмечая День малой родины, в этот раз мы решили посвятить его нашим землякам — участникам СВО, а заодно поддержать их родных и близких, которые ждут своих воинов дома, переживают за них, — рассказывает глава поселения Нина Гущина.

Сельский праздник начался с открытия обновленной Доски почета с портретами уважаемых людей Средней Матренки, внесших свой вклад в развитие села в различных сферах деятельности.

Слова благодарности прозвучали в этот день также в адрес земляков, воспитавших достойных сынов Отечества, выполняющих свой воинский долг по защите Родины, и местных волонтеров, бескорыстно помогающих бойцам.

Этот торжественный и трогательный момент со среднематренцами разделили активисты районного отделения Союза женщин России: заместитель главы района Галина Демидова и начальник районного управления финансов Оксана Быкова.

— Наша организация для того и существует, чтобы поддерживать женщин, помогать им сплотиться, — сказала Галина Михайловна, обращаясь к сельчанам. — В Средней Матренке, как и в других поселениях, есть волонтеры, на постоянной основе помогающие нашим защитникам. Но они, как правило, мало знают друг о друге. Назрела необходимость скоординировать эту работу, чтобы сделать ее более эффективной.

А поблизости от сельской Доски почета в этот день расположился еще один стенд — «Гордимся нашими защитниками» с фотографиями среднематренцев, которые находятся в зоне специальной военной операции.

— В свободном доступе они, естественно, не появятся, — сказала глава Среднематренского поселения Нина Гущина, — а вот для родных этих ребят очень важно увидеть своих среди тех, кого мы называем героями. Они — наша гордость.

Нелегко морально ждать с фронта своих родных. Но эта ноша становится намного легче, если помогать бойцам в тылу, приближая по мере своих сил победу.

Такая возможность есть у каждого жителя Среднематренского сельского поселения. Уже не в первый раз глава сельсовета организует на массовых мероприятиях мастер-классы по изготовлению браслетов выживания, сухих душей, маскировочных сетей. Главная роль на них отводится супругам Григорьевым, которые все это изготавливают у себя дома. Они даже не против, чтобы их жилище стало центром притяжения для всех, кто хочет и может помогать нашим ребятам на передовой.

На этот раз Юрий и Найля представили свою новинку — целебные бальзамы, изготовленные по проверенным рецептам для участников СВО.

Рядом с изделиями Григорьевых расположились выставочные экспозиции по фасовке витаминных чаев для участников СВО. Ну и, конечно, привлекли к себе внимание столики, за которыми дети младшего школьного возраста, старательно выводя буквы (чтобы было красиво), писали письма-открытки для передачи их нашим защитникам. Как рассказывают военные волонтеры, не раз встречавшиеся с бойцами, такие детские послания из дома поддерживают их боевой дух, настраивают на победу.

Были на празднике и соседи среднематренцев. Елена Скопинцева из Березнеговатского сельсовета недавно пополнила ряды районного отделения Союза женщин. Молодая, инициативная, она изъявила желание приехать на мероприятие, организованное активисткой районного женсовета Ниной Гущиной и ее помощницами, чтобы понять, чем может быть полезна в этой организации. Не случайно Елена так внимательно прислушивалась к советам четы волонтеров Григорьевых.

— Такие мероприятия очень важны в наше время, — комментирует Галина Демидова. — Чем больше помощников в тылу — тем ближе победа.