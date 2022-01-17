В селе Средняя Матренка за несколько дней до Нового года торжественно открыли новую хоккейную коробку.

Данный проект по обустройству хоккейной площадки с трибуной, освещением, раздевалкой, тротуарной дорожкой разработали и защитили жители улицы Зеленой, которая входит в состав ТОС «Среднематренский центр» (территориальное общественное самоуправление). Председатель ТОС — Надежда Бабкина.

— Хоккейная площадка с пластиковыми бортами, — сообщила глава сельского поселения Среднематренский сельсовет Нина Гущина, — была построена в короткие сроки: всего за два месяца на деньги областного, местного и внебюджетного фонда. Ее площадь — 374 квадратных метра. Спортивная арена хорошо освещается в вечернее время. Для удобства болельщиков установлена 4-ярусная трибуна на 34 места. Для объекта также удачно выбрано место: в парке, на лоне природы. Да и соседство с нашим пожарным постом поможет в своевременной заливке льда и последующей его расчистке от снега.

Новая площадка с ледовым покрытием — дополнительная возможность для всех жителей села заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе и разнообразить свой досуг. Общественное пространство будет интересно не только спортсменам и любителям активного отдыха, но и всем желающим, которые могут приходить сюда в качестве зрителей. Удобная мини-трибуна для болельщиков не будет пустовать.

Символическую красную ленточку при выходе на лед перерезали глава Добринского муниципального района Роман Ченцов и депутат облсовета от партии «Единая Россия» Геннадий Крутских. Затем настала очередь подарков. От руководства ООО «Добрыня» юные хоккеисты получили комплекты защитной экипировки, Геннадий Крутских вручил среднематренской ребятне два десятка новеньких клюшек. Роман Ченцов порадовал юных спортсменов сладкими новогодними подарками, после чего произвел первое символическое вбрасывание шайбы.

— Уверен, что площадка станет центром притяжения для всех жителей, — сказал Роман Ченцов, — зимой она будет служить ареной для хоккейных баталий и катания на коньках, а летом здесь можно будет освоить ролики или поиграть в мини-футбол.