В Средней Матренке после реконструкции торжественно открыли обновленный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Прошедшее 8 мая запомнится жителям и гостям Средней Матренки знаковым для села событием. В этот день здесь торжественно открыли обновленный памятник жителям села не вернувшимся с войны. Монумент, который здесь был установлен в далеком 1975 году, в честь 30-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне со временем стал разрушаться. Его косметический ремонт, который проводился ежегодно давал лишь временный эффект. Теперь это в прошлом.

— Ремонт памятника погибшим односельчанам, — рассказывает глава поселения Нина Гущина, — мы провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По ней было выделено более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Подрядчиком выступила И.П. Серегина Е.В. из Тамбова. На сэкономленные после торгов сумму в 217 тысяч рублей мы приобрели 2 антивандальных лавочки, 2 урны, 2 вазона, 4 подсветки и входную группу в виде арки. Рабочие демонтировали тротуарную плитку, сделали плиточное основание под «Стену Памяти», на которую нанесены имена не только тех, кто ушел на фронт и погиб на поле брани, но и тех односельчан, кто вернулся и кого уже сейчас нет в живых. Отдельный фрагмент композиции посвящен специальной военной операции, нашему погибшему земляку Даниле Рущинскому. Его мы откроем в день рождения парня 9 июня.

На открытие мемориала приехали немало гостей. Среди них заместитель губернатора Липецкой области Вячеслав Щеглеватых, глава Добринского района Александр Пасынков, его заместители Олег Малыхин и Галина Демидова, военный комиссар Сергей Копцев, гендиректор ООО «Добрыня» Владимир Арустамов, депутат областного Совета Геннадий Крутских, председатель Добринского райпо Юрий Будаев, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин. Немало было и местных жителей, чьи деды и прадеды сложили свои жизни во имя Великой Победы.

— Мне очень приятно находиться сегодня в Средней Матренке, — сказал на церемонии открытия В.М. Щеглеватых, — так как с этим селом меня связывают родственные связи. Мой дедушка Федор Кузьмич Кузнецов отсюда уходил на фронт. Его фамилия есть в списках среднематренцев, воевавших на поле брани. Мы должны помнить своих родственников и передавать память о них своим детям и внукам. Это и есть связь поколений. С праздником всех вас! С Днем Победы!

Череду поздравлений продолжил руководитель муниципалитета А.Н. Пасынков.

— В связи с непростой ситуацией, — сказал Александр Николаевич, — которая складывается сегодня вокруг нашей страны, мы вынуждены пусть и не так масштабно встречать очередную годовщину Великой Победы. Но благодаря нашим дедам и прадедам наша страна выстояла и преодолела все трудности на своем пути. От чистого сердца поздравляю вас среднематренцы с открытием такого замечательного памятника, аналогов которому, пожалуй, нет во всем Добринском районе. Пусть около него всегда живые цветы в память о погибших односельчанах. А всем вам желаю крепкого здоровья и всех с Днем Победы!

Далее В.М. Щеглеватых и А.Н. Пасынкову было дано почетное право открыть обновленный мемориальный комплекс. Пара мгновений, и «Стена памяти» предстает перед собравшимися во всей красе. На ней списки погибших среднематренцев и тех односельчан, кто вернулся с войны. К памятнику возлагаются живые цветы, а многие пришедшие на знаковое мероприятие нашли в списках своих родственников. В этот день была заложена «Капсула времени», где содержится послание потомкам, которое можно будет вскрыть через 100 лет, а настоятель Михаило-Архангельского храма с. Демшинка, протоиерей Михаил Пуриче совершил панихиду по погибшим воинам.

Затем А.Н. Пасынков вручил благодарственные письма подрядчику Е.В. Серегиной за качественно выполненные работы по ремонту монумента и В.Р. Арустамову за активное участие возглавляемого им сельхозпредприятие в социальных программах.

Но на этом торжества не закончились. Волонтеры Победы, вместе с руководителями района и области высадили елочки в честь ветеранов Великой Отечественной войны и погибшего в ходе СВО Данилы Рущинского.

Знаковым стал этот день и для 14-летней Марины Гниломедовой, которой в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина России.

Ну а все остальные среднематренцы и гости села могли отведать в этот день фронтовой каши и вспомнить своих дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо над головой…