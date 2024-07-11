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В рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при поддержке губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова улица Заречная в Средней Матренке получила асфальтовое покрытие. Об этом сообщает госпаблик администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет.

Протяженность дороги — 1399 м. Средства выделены из областного и районного бюджетов в сумме 7 529 141 рублей.

Качество выполненных работ проверила специализированная дорожная организация г. Липецка. Подрядчик закончил все работы с опережением сроков.

Открыт новый участок дороги, который связывает жителей ул. Заречной с общей главной дорогой.

В мероприятии приняли участие заместитель главы районной администрации Галина Михайловна Демидова, начальник управления финансов Оксана Александровна Быкова, начальник архитектуры и строительства Анна Алексеевна Ларина, главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Сергеевна Третьякова.

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