В Средней Матренке цветут подворья

Знакомим наших читателей с красивыми дворами Средней Матренки, какими их делают любовь к земле и трудолюбие хозяев. Начнем с улицы Молодежной.

И РОЗЫ У КРЫЛЬЦА…

Эта улица когда-то не просто так получила свое название: на ней селились молодые семьи, которых обеспечивал жильем колхоз имени Чапаева. Таким образом руководство закрепляло кадры для сельского хозяйства. Метод был очень даже действенный.

Это сейчас здесь тишина, а было время, когда по улице бегал не один десяток ребятишек, что ни дом — то многодетная семья. Вот и супруги Виктор и Людмила Быхановы воспитывали шестерых — двоих сыновей и четверых дочек. На этой улице они живут уже 43 года, за что благодарны бывшему председателю колхоза Александру Глазьеву. Это он выделил дом для недавно создавших семью механизатора и свекловичницы.

Быхановы много лет держали солидное подсобное хозяйство (три коровы, шесть-семь быков, два десятка поросят), засаживали овощами большой огород. Благодаря своему трудолюбию никогда ни в чем не нуждались. Даже в непростые девяностые годы, когда месяцами не платили зарплату, ни к кому не обращались за помощью, обходясь своими силами. Не случайно Быхановы стали участниками конкурса на лучшее сельское подворье среди многодетных семей, а липецкие телевизионщики сняли о них сюжет.

Казалось бы, где взять сил многодетным родителям, работавшим с утра до ночи в колхозе и дома, чтобы еще заниматься украшением своей усадьбы?

— Было бы желание, а время и возможности найдутся, — отвечают на этот вопрос хозяева. — Тем более у нас столько помощников всегда было рядом!

По словам Людмилы Александровны, даже когда ей приходилось всю ребячью ораву вручную обстирывать, она выбирала минутку-другую, чтобы в свое удовольствие поработать в палисаднике.

— Я цветы всегда любила, — говорит хозяйка. — Раньше, правда, негде было взять необычные сорта. Все сажали астры, ноготки, георгины… Зато теперь могу позволить себе разводить мои любимые розы.

Сам же дом, сколько живут в нем, Быхановы всегда строили-перестраивали. Все мужчины в их роду, начиная с деда Михаила Михайловича, — люди мастеровые. Его внук Павел, хоть и живет сейчас в Москве, приезжая к родителям, не сидит без дела. Новая пристройка и крыша — его рук дело.

Виктор и Людмила Быхановы — пенсионеры, но по-прежнему в делах и хлопотах. Хотя искренне считают, что поросята и домашняя птица, которых сейчас держат на подворье, не великий труд. Живут вместе с дочерью Галиной и двумя внуками. Остальные дети часто приезжают, помогают по хозяйству, в основном с огородом размером в гектар. Он, как и все остальное у этих хозяев, содержится в идеальном порядке. А выращиваемых с любовью овощей и медовых на вкус арбузов и себе хватает, и детям, у которых земельные наделы куда меньше родительских.

— Трудолюбивую семью Быхановых смело можно ставить в пример, — говорит глава сельской администрации Нина Гущина. — На Новый год их дом сверкает иллюминацией, летом — благоухает цветами. Мимо не пройдешь, залюбуешься.

Казалось бы, живи и радуйся в благоустроенном доме. Но это не про наших героев, которые всегда найдут что еще можно переделать, улучшить. В ближайших планах — дорожку к дому заасфальтировать или плиткой выложить. Что дальше — видно будет. У хороших хозяев дела никогда не кончаются.

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

Деревянное кружево, которым хозяин Дмитрий Коптев когда-то украсил свой дом, выгодно выделяет его среди других на этой улице. Кто-то скажет, что сейчас в моде металл и пластик. И с этим не поспоришь. Только вот тепла и душевности, которые вкладывал мастер в свою работу, в резных наличниках и крылечке, несомненно, больше.

Хозяйничает сегодня в этом деревенском тереме Александра Михайловна Коптева, считая своим долгом перед памятью умершего восемнадцать лет назад супруга сохранить в первозданном виде всю эту рукотворную красоту.

В молодости ее, уроженку Хлевенского района, направили работать ветеринаром в с. Отскочное. Там и встретила свою судьбу. А жить молодые переехали в Среднюю Матренку, все по той же причине: здесь специалистов обеспечивали жильем. Только вот казенную квартиру Коптевы не захотели. Выбрали подходящее место в начале улицы и решили ставить свой дом. Стройматериалами и рабочей силой помог колхоз.

Управились за одно лето и осенью уже въехали в свой собственный дом. Было это в 1981 году.

С тех пор для Дмитрия Дмитриевича не было милее занятия, чем обустраивать свое жилье. Резные деревянные детали на фасаде дома делал сам и покупал у других мастеров. Старался благоустроить каждый уголок своей усадьбы.

Прежде всего, разбил прекрасный сад. Дмитрий Дмитриевич Коптев тогда работал на КамАЗе. Из дальних поездок привозил в село саженцы невиданных здесь раньше плодовых деревьев. К примеру, у них первых в селе появилась войлочная вишня, разные сорта малины и клубники. Не скупясь, делился ими с односельчанами.

— Среднематренцы запомнили Дмитрия Дмитриевича очень щедрым и душевным человеком, — говорит Нина Гущина. — Никогда не забуду слова, которые он говорил мне, тогда еще «безлошадному» председателю сельсовета: «Когда у тебя будет служебная машина, не отказывайся подвезти человека, который голосует на дороге». Этот наказ я запомнила на всю жизнь.

Сад и двор были для хозяина отдушиной. Здесь он отдыхал после напряженного трудового дня: что-то мастерил, переделывал. Любил сам поливать цветы.

Коптевы первыми в селе начали украшать на улице новогоднюю ёлку, когда их дети еще были маленькими. Вторую, к радости двоих дочек, ставили в доме. Как говорится, красоты много не бывает.

— Пока живу, хочу, чтобы все было так, как при муже, — делится Александра Михайловна. — Поддерживать дом в порядке помогает зять Владимир. Каждые два года обновляет живописные узоры на стене, сделанные когда-то мужем. Несколько раз за лето обкашивает территорию. Марку терять нельзя!

Их усадьба и впрямь впечатляет. Изумрудная травка напротив дома и в саду, как шелковистый ковер под ногами, по которому так и хочется пройти босиком. А какая скамейка в саду под березой…

— А еще Александра Михайловна у нас замечательная хозяйка, — добавляет Нина Гущина. — Любит готовить. Особенно ей удаются пирожки, булочки и блины. Не раз пекла для сельских праздников свои фирменные блины «с дырочками».

Раньше радовала своим кулинарным искусством многочисленных гостей. На праздники к ним съезжалась родня с двух сторон: у Дмитрия 8 детей в семье было, у Александры — 12. Бывало, человек двадцать сразу за стол садилось. Сейчас с нетерпением и радостью ждет в гости дочек с семьями, которые живут в Липецке и часто приезжают в уютный родительский дом.