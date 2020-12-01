В сталинской многоэтажке в Липецке строители случайно нашли любовную записку полувековой давности

Фонд капитального ремонта Липецкой области отреставрировал сталинскую многоэтажку. В процессе восстановления «дом с историей» преподнес строителям немало сюрпризов.

Здание 1952 года постройки в рамках программы капитального ремонта в областном Фонде решили не просто обновить, а вернуть ему первоначальный облик. Четырехэтажный дом объектом культурного наследия не является, но имеет интересный архитектурный стиль и свою почти вековую историю. Раньше многоэтажка считалась элитной. Просторные трёхкомнатные квартиры с трехметровыми потолками здесь давали руководящему составу Новолипецкого металлургического комбината. Квартиры поменьше — рабочим завода.

Сейчас домов в стиле сталинского ампира в Липецке почти не сохранилось. Элементы декора строители восстанавливали по старой фотографии. По словам строителей, особенно тяжело было воссоздать первоначальный цвет фасада. На памяти липчан дом постоянно перекрашивали, то в зеленый, то в серый, то в желтый. Первоначальные тона определили с помощью архитектурного зондажа — исследования, которое применяют при реставрации исторических памятников. Последовательно снимали слои краски и штукатурки. Здесь строителей ждала неожиданность. Как оказалось, основной цвет дома был охра.

При разборе старой крыши строителей ждала еще одна неожиданность: обнаружился тайник с любовным письмом. Послание пролежало почти пятьдесят лет. В нём призывник просит девушку дождаться его возвращения и признаётся ей в любви.

Старинные ротонды на крыше – первое, что привлекает взгляд, при подходе к дому. Местные жители шутят, что в этих беседках живёт Карлсон. Изначально строители столкнулись с проблемой – архитектурные элементы были сильно повреждены. В ходе капремонта ротонды удалось восстановить и придать им аутентичный вид. Недостающие детали декора — отливали на специальном производстве.

Пришлось повозиться и с балконами. Изначально они были открытыми и имели декоративные ограждения. Жители квартир произвели обшивку своих балконов, что противоречит единому архитектурному облику дома. Современное оформление демонтировали. Балконы с фигурной балюстрадой привели к единому стилю.

В рамках программы в доме восстановили не только его первоначальный архитектурный облик, но и внесли элементы современности, которые, впрочем, не испортили общий облик исторического здания – установили новые «умные» двери с возможностью оперативного звонка помощи системы 112, сообщили в пресс-службе городской администрации.