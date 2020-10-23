В Становлянской больнице вовремя не сделали отопление

16 марта 2020 года между ГУЗ «Становлянская районная больница» заключила с подрядной организацией контракт на выполнение капитального ремонта системы холодного и горячего водоснабжения, внутренней системы отопления для теплоснабжения зданий ГУЗ «Становлянская РБ».

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы с 20 апреля по 31 июля 2020 года. Однако в срок, предусмотренный контрактом, принятые на себя обязательства не исполнил.

Дополнительные соглашения о продлении указанного срока сторонами не заключались.

Стоимость невыполненных работ по муниципальному контракту составляет 995 284,33 руб.

Неисполнение обязательств в установленные сроки ставит под угрозу начало отопительного сезона в лечебном учреждении.

По результатам проверки в отношении директора фирмы, которая взялась за ремонт, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Постановление для рассмотрения по существу направлено в суд.

Наряду с этим, в целях обеспечения фактического исполнения контракта в адрес руководителя подрядной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы возобновлены и выполняются в соответствии с проектной документацией, сообщает прокуратура Становлянского района.