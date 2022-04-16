Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю Становлянского района, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что днем 7 декабря 2021 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудников полиции, прибывших для проверки сообщения о его противоправных действиях в отношении членов семьи. Находящимися при исполнении должностных обязанностей участковым уполномоченным полиции и инспектором ППС угрозы были восприняты реально, так как дебошир произвел замах топором в их сторону.

В связи с агрессивным состоянием мужчины и его предшествующим поведением полицейские восприняли угрозы реально.

Вину в совершении преступления фигурант признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Следоватлем в установленные законом двухмесячный срок собранно достаточно доказательств его вины, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Учитывая, что преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.