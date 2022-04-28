Школа села Палёнка в Становлянском районе Липецкой области, которая в прошлом году отметила свой 60-летний юбилей, 27 апреля торжественно открыта после капитального ремонта. Это событие, как говорят местные жители, стало прекрасным подарком и для детей, и для взрослых.

Масштаб проведённых работ действительно впечатляет. Здесь заменено абсолютно всё — от коммуникаций до крыши, благоустроена прилегающая территория. Всё соответствует требованиям безопасности. Строители переоборудовали помещения (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья) и сделали красивым здание снаружи.

Всё задуманное удалось воплотить в жизнь благодаря проекту «Новая школа» партии «Единая Россия», поддержке главы области, лидера липецких единороссов Игоря Артамонова, депутатского корпуса, спонсорской помощи генерального директора ООО «Отрада Фармз» Патрика Хоффманна. Ценны помощь и советы местных жителей, многие из которых учились в этом образовательном учреждении, а теперь водят сюда своих детей и внуков.

На капитальный ремонт было направлено более 36,6 миллионов рублей из регионального, районного и местного бюджетов. Также около миллиона рублей было выделено из местного бюджета на обновление мебели в учебном учреждении.

Символическую красную ленту разрезали секретарь Становлянского местного отделения Партии Сергей Никитин, вице-спикер Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, депутат Липецкого областного Совета депутатов Татьяна Тинькова, а также гости и руководители структурных подразделений.

«Абсолютно уверен, что сельские территории должны развиваться. И сегодня, глядя на это современное образовательное учреждение, которое поражает масштабом проведённых работ, перефразирую высказывание — пока жива школа, будет жить и село! — сказал Андрей Фролов. — Школа — это второй дом для наших детей, и считаю необходимым делать всё от нас зависящее, чтобы детям было в нём уютно и комфортно».

«Мы познакомились с процессом учебной деятельности в школе, которая приобрела вторую жизнь, поговорили с педагогами и ребятами, — сказал Сергей Никитин. — В этот прекрасный день я желаю учителям, учащимся и их родителям крепкого здоровья, благополучия, успехов в учении и трудовой деятельности. Время ставит перед нами всё новые и новые задачи, и я с уверенностью заявляю, что вместе у нас всё получится».