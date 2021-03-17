В с. Тростное Становлянского района Липецкой области начали капитальный ремонт Центра культуры и досуга.

Его проведут на условиях софинансирования по программе «Устойчивое развитие территории Телегинского сельского поселения».

90% денежных средств выделено из областного бюджета, 10% — из бюджета сельской администрации. Общая сумма контракта составила 15 млн 450 тысяч рублей.

Специалисты ООО «Космос» (г. Липецк) заменят здесь всё — от инженерных сетей до крыши. В планах и благоустройство прилегающей территории.

“Вместе со специалистами администрации района регулярно будем контролировать качество проводимых работ. Стоит отметить: это уже пятый очаг культуры в нашем муниципалитете, который за последние годы приобретёт современный вид. До этого капитально были отремонтированы очаги культуры в Ламском, Плотах, Соловьёво, Толстой Дубраве”, – поделился в своем Инстаграм глава Становлянского района Сергей Никитин.