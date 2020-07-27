В Становлянском районе произошла авария с участием четырех автомобилей

24 июля в Лебедянском районе, в 21.42, на автодороге «Липецк-Данков», 22-летний водитель на автомобиле «Субару Импреза» допустил наезд на 52-летнего пешехода. В результате ДТП пеший участник движения скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

В эти сутки также было зарегистрировано еще одно ДТП с участием пешехода. В Липецке, в 19.00, на ул. Неделина 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Ярис», допустила наезд в зоне пешеходного перехода на 69-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован.

Чтобы избежать подобных ДТП водители обязаны быть предельно внимательными, у пешеходных переходов снижать скорость и предоставлять преимущество пешеходам. Пешеходам в темное время суток рекомендовано использовать световозвращающие элементы.

В эти же сутки, в 05.30, в Липецке, на автодороге «Липецк-Грязи» 25-летний водитель, управляя, автомобилем «Ауди», допустил съезд с дороги. Пострадавший с различными травмами доставлялся в ГБ №3, госпитализирован. Предварительная причина ДТП – нарушение водителем правил расположения транспортного средства на проезжей части. Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе административного расследования.

25 июля в Усмани, в 11.40, на перекрёстке неравнозначных дорог улиц Стрелецкая Слобода и К. Маркса, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным сведениям, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Ситроен С-5» под управлением 40-летнего водителя. В результате столкновения пострадали две пассажирки автомобиля «Форд Фокус», 15-ти и 14-ти лет. Обе с различными травмами доставлялись в ГУЗ «Усманская ЦРБ», после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Тяжесть последствий аварии была снижена за счет того, что школьницы были пристегнуты ремнями безопасности. Детские удерживающие устройства и ремни безопасности обязательное средство пассивной защиты детей и подростков. Их применение способствует значительному снижению тяжести ранений и травм, спасает человеческие жизни.

26 июля в Липецке, в 00.15, на ул. Московской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Мерседес Бенц». По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством был задержан водитель, проводится проверка.

В эти же сутки в Липецке, 16.35, на проспекте Победы, 33-летний водитель автобуса «Мерседес О405» допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на 10-летнего велосипедиста. Пострадавший мальчик доставлялся в Липецкую областную детскую больницу, после оказания помощи отпущен.

Предварительная вина водителя автобуса – нарушение правил проезда пешеходного перехода. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования. Водители обязаны соблюдать повышенное внимание при проезде пешеходных переходов, а велосипедисты спешиться при пересечении перехода.

В эти сутки в Липецке, в 16.30, на проспекте Мира, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). Пострадавший с различными травмами доставлялся в ГБ №3, госпитализирован.

Также в эти сутки в Становлянском районе в 11.10, на автодороге «Дон», 20-летний водитель, управляя автомобилем «Луидор», по предварительным сведениям, не учел дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 43-летней женщины. «Лада Гранта» в результате этого столкнулась с автомобилем «Киа Спектра» под управлением 72-летнего водителя, который в свою очередь, допустил наезд на стоявший впереди в сцепке с автомобилем «МАЗ» прицеп.

В результате столкновения пострадала 48-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Доставлялась в ГУЗ «Елецкая городская больница №1», госпитализирована.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4369 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 158.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3399 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.