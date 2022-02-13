Следственной группой Отдела МВД России по Становлянскому району Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2. ст. 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), п. «а» ч. 2. ст. 158 (Кража), ч. 1 ст. 322 (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ.

В ходе предварительного расследования, завершенного ещё в 2001 году было установлено, что обвиняемый вступил в преступный сговор со своим несовершеннолетним знакомым. Вместе они совершили угон транспортного средства в одном из населенных пунктов Становлянского района, а после похитили имущество из этого автомобиля. 17-летний участник данных событий был осужден в 2001 году, а его подельник скрылся от правосудия и был объявлен в розыск.

В конце 2021 второй участник преступления был задержан при попытке незаконного пересечения границы Российской Федерации с территории одного из сопредельных государств. Обвиняемого заключили под стражу и этапировали в Становлянский район для проведения необходимых процессуальных действий. Мужчина пояснил, что после побега из России, на территории соседнего государства за совершение имущественного преступления он был осужден к наказанию, связанному с лишением свободы. После освобождения решил вернуться в родное село.

В ближайшее время решение по уголовному делу 20-летней давности примет районный суд.