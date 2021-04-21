Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Становлянского района, виновному в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия опасного для жизни или здоровья и применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что вечером 29 марта 2019 года подсудимый, находясь у дома по улице Королева в селе Становое, в ходе конфликта с 55-летней соседкой нанес ей удары по голове заранее приготовленной деревянной палкой. Когда женщина стала кричать, он заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил шею. После чего продолжил избиение палкой и ногами, нанося удары по голове и телу.

Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, подсудимый переместил женщину в свою квартиру, убедив в невозможности покинуть её, поскольку он запер входную дверь. Пленница с открытой черепно-мозговой травмой находилась в квартире соседа до утра следующего дня и не могла сообщить кому-либо о совершении в отношении неё преступления. Утром фигурант отвел пленницу домой и запретил ей сообщать кому-либо о произошедшем, пригрозив расправой. Однако потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, после чего в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако следствие его доводы расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, среди которых результаты судебных экспертиз о вменяемости фигуранта. В ходе допроса он пояснил следователю, что причиной избиения соседки стал давний конфликт из-за её кур, которые портили его посевы.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.