Большой спортивный праздник состоялся в Становом по случаю открытия новой многофункциональной площадки.

“Активом Становлянского местного отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, нашими единомышленниками волонтерами и молодогвардейцами подготовлена замечательная концертная программа, проведены конкурсы и эстафеты”, – поделился новостью в своем Инстаграм глава Становлянского района Сергей Никитин.

Для гостей мероприятия были приготовлены горячий чай, свежеиспечённые блины, плов на костре. Детей, которые принимали участие в празднике поощрили сладостями.

Зрелищной была товарищеская встреча между хоккеистами. На ледовой площадке клюшки скрестили спортсмены из Станового и Тростного. Жители райцентра уступили соперникам со счётом 3:4.

“Подобные мероприятия сплачивают, делают нас дружнее. А польза от физической активности на свежем воздухе и вовсе неоспорима. Самые главные слова сегодня прозвучали из уст моложёжи: “Спасибо за хоккейную площадку! Пустовать она точно не будет!”, – написал Сергей Никитин.