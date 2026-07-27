В Среднематренской сельской библиотеке состоялся семейный игровой час «В стране русского фольклора».

Гости познакомились с понятием «фольклор», вспомнили сказки, былины, пословицы, поговорки, загадки, песни, поучаствовали в старинных народных забавах. Озвучили известные пословицы, скороговорки, песни, отгадали загадки. А еще побывали в «русской горнице», увидев внутреннее убранство русской избы с печью и домашней утварью, люлькой для младенца и другими экспонатами. И даже попробовали их в деле.

Фольклорно-игровая программа помогла гостям прикоснуться к богатству русской культуры и узнать больше о народных традициях.