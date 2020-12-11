В регионе

В структуре администрации Липецкой области появится новое управление

4 минуты назад
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В администрации Липецкой области создается управление цифрового развития. Соответствующее постановление, датируемое 8 декабря, появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что созданное управление наделят функциями “по реализации на территории Липецкой области государственной политики в сфере цифрового развития и информационных технологий”.

Таким образом, общее число отраслевых исполнительных органов государственной власти региона к настоящему моменту достигло 25-ти. Это управления:

  • административных органов
  • ветеренарии
  • внутренней политики
  • дорог и транспорта
  • жилищно-коммунального хозяйства
  • ЗАГС и архивов
  • здравоохранения
  • имущественных отношений
  • инвестиций и инноваций
  • информационной политики
  • культуры и туризма
  • лесного хозяйства
  • образования и науки
  • по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
  • по охране объектов культурного наследия
  • потребительского рынка и ценовой политики
  • сельского хозяйства
  • социальной политики
  • строительства и архитектуры
  • физической культуры и спорта
  • финансов
  • цифрового развития
  • экологии и природных ресурсов
  • экономического развития
  • энергетики и тарифов.

Напомним, что в сентябре 2020 года в областной администрации ликвидировали управление труда и занятости. Его функции переданы новому органу – управлению социальной политики, которое формируется на базе регионального управления социальной защиты населения.

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