В структуре администрации Липецкой области появится новое управление

В администрации Липецкой области создается управление цифрового развития. Соответствующее постановление, датируемое 8 декабря, появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что созданное управление наделят функциями “по реализации на территории Липецкой области государственной политики в сфере цифрового развития и информационных технологий”.
Таким образом, общее число отраслевых исполнительных органов государственной власти региона к настоящему моменту достигло 25-ти. Это управления:
- административных органов
- ветеренарии
- внутренней политики
- дорог и транспорта
- жилищно-коммунального хозяйства
- ЗАГС и архивов
- здравоохранения
- имущественных отношений
- инвестиций и инноваций
- информационной политики
- культуры и туризма
- лесного хозяйства
- образования и науки
- по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
- по охране объектов культурного наследия
- потребительского рынка и ценовой политики
- сельского хозяйства
- социальной политики
- строительства и архитектуры
- физической культуры и спорта
- финансов
- цифрового развития
- экологии и природных ресурсов
- экономического развития
- энергетики и тарифов.
Напомним, что в сентябре 2020 года в областной администрации ликвидировали управление труда и занятости. Его функции переданы новому органу – управлению социальной политики, которое формируется на базе регионального управления социальной защиты населения.