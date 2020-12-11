В структуре администрации Липецкой области появится новое управление

В администрации Липецкой области создается управление цифрового развития. Соответствующее постановление, датируемое 8 декабря, появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что созданное управление наделят функциями “по реализации на территории Липецкой области государственной политики в сфере цифрового развития и информационных технологий”.

Таким образом, общее число отраслевых исполнительных органов государственной власти региона к настоящему моменту достигло 25-ти. Это управления:

административных органов

ветеренарии

внутренней политики

дорог и транспорта

жилищно-коммунального хозяйства

ЗАГС и архивов

здравоохранения

имущественных отношений

инвестиций и инноваций

информационной политики

культуры и туризма

лесного хозяйства

образования и науки

по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов

по охране объектов культурного наследия

потребительского рынка и ценовой политики

сельского хозяйства

социальной политики

строительства и архитектуры

физической культуры и спорта

финансов

цифрового развития

экологии и природных ресурсов

экономического развития

энергетики и тарифов.

Напомним, что в сентябре 2020 года в областной администрации ликвидировали управление труда и занятости. Его функции переданы новому органу – управлению социальной политики, которое формируется на базе регионального управления социальной защиты населения.