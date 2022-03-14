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В структуре платных услуг, оказанных населению Липецкой области в январе, преобладают услуги ЖКХ — 36,7%

4 часа назад
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Объем платных услуг населению области в январе 2022 года составил 6453 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1% меньше уровня января 2021 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищно-коммунального хозяйства (36,7% от общего объема), бытовые – 15,3%, телекоммуникационные – 15,1, транспортные – 10,4, услуги системы образования – 7,3, медицинские – 6,2%.

Населению оказано услуг бытового характера на 985,1 млн рублей.

В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем 2021 года на 4%.

В общем объеме бытовых услуг 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 -ритуальные услуги, 12% — услуги парикмахерских.

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