Объем платных услуг населению области в январе 2022 года составил 6453 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1% меньше уровня января 2021 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищно-коммунального хозяйства (36,7% от общего объема), бытовые – 15,3%, телекоммуникационные – 15,1, транспортные – 10,4, услуги системы образования – 7,3, медицинские – 6,2%.

Населению оказано услуг бытового характера на 985,1 млн рублей.

В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем 2021 года на 4%.

В общем объеме бытовых услуг 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 -ритуальные услуги, 12% — услуги парикмахерских.