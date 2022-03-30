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Данковская межрайонная прокуратура Липецкой области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе проверки выявлены факты нарушения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», выразившееся в приеме граждан на должности директоров 9 муниципальных учреждений культуры без предоставления ими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

На основании представлений, внесенных прокурором в адрес глав сельских поселений, трудовые договоры с указанными лицами расторгнуты.