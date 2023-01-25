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В селе Талицкий Чамлык Добринского района готовят к открытию мини-завод по производству полнорационных гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных.

Освоить выпуск востребованного у селян товара решился местный фермер Александр Жданов. Для этих целей он построил вместительное помещение, приобрел современную технологическую линию, оборудованную системой автоматики и регулировки процессов. В эти дни под крышей мини-завода ведутся монтажные работы, на очереди — пусконаладочный процесс.

Гранулированный комбикорм, выпуск которого планируют начать в Талицком Чамлыке, будет отвечать государственному стандарту, установленному для этой группы товаров.

Как сообщил заместитель главы администрации Добринского района Андрей Тарасов, открытие еще одного предприятия по глубокой переработке зерна позволит владельцам личных подсобных хозяйств еще активнее заниматься разведением домашнего скота и птицы. Комбикорм по ГОСТУ не подведет.