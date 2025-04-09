В Талицком Чамлыке ремонтируют памятник Ленину

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По личной инициативе депутата Совета депутатов Добринского муниципального района, Совета депутатов Талицкого сельсовета Татаринцева В.В. силами и средствами работников ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиала «Добринский» начат ремонт памятника вождю пролетариата В.И. Ленину в Талицком Чамлыке.

Владимир Татаринцев считает, что уважительное отношение к советскому периоду и, в частности, к личности Ленина — путь к общим историческим ценностям, независимо от идеологических взглядов.

Об этом рассказывается в паблике сельского поселения Талицкий сельсовет в ВК.

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