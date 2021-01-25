11 января 2021 года в в с. Талицкий Чамлык из своего дома ушла на учебу и не вернулась 17-летняя Екатерина Быкова. До настоящего времени её местонахождение не известно.

На вид девушке 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длиной ниже плеч, глаза голубые.

Особые приметы: на правой кисти у большого пальца имеется большое родимое пятно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Екатерины Быковой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (47462) 2-14-50, (4742) 22-15-41, 369-160 или в ближайшее отделение полиции.