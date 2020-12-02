Специалисты территориального комплекса «Липецкий» завершили работы по прокладке нового водопровода по ул. Базарной в с.Талицкий Чамлык Добринского района.
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По причине изношенности старой ветки водопровода, которой более 30 лет, вода поступала с перебоями.
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Теперь все 28 абонентов улицы обеспечены качественной подачей водоснабжения, сообщили в “Липецкоблводоканале”.
В Талицком Чамлыке завершили строительство нового водопровода на улице Базарной
Специалисты территориального комплекса «Липецкий» завершили работы по прокладке нового водопровода по ул. Базарной в с.Талицкий Чамлык Добринского района.