В Талицком Чамлыке завершили строительство нового водопровода на улице Базарной

Специалисты территориального комплекса «Липецкий» завершили работы по прокладке нового водопровода по ул. Базарной в с.Талицкий Чамлык Добринского района.

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По причине изношенности старой ветки водопровода, которой более 30 лет, вода поступала с перебоями.

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Теперь все 28 абонентов улицы обеспечены качественной подачей водоснабжения, сообщили в “Липецкоблводоканале”.