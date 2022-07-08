В сельском поселении Талицкий сельсовет прошли выборы главы местного органа самоуправления. Его выбирали местные депутаты из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.

Каждый из кандидатов представил перед членами конкурсной комиссии свою концепцию развития поселения, поделился планами на будущее, ответил на ряд непростых вопросов. После этого комиссия отобрала двух претендентов должность главы сельсовета, ими стали уроженец здешних мест Владимир Сатин и специалист сельсовета Вера Шабалкина.

Народные избранники, внимательно проанализировав представленные «дорожные карты», доверили Владимиру Сатину возглавить Талицкий сельсовет. Программа развития территории поселения, представленная им во время очередной сессии Совета депутатов Талицкого сельсовета, оказалась наиболее конкретной. В документе отдельными пунктами прописаны шаги по улучшению состояния дорог, водопроводных сетей, сетей освещения, развитию спорта, малого бизнеса, индивидуальному жилищному строительству, увеличению налогооблагаемой базы и ряд других, жизненно важных для селян вопросов.

Владимир Сатин произнес перед депутатами присягу, в которой обязался соблюдать Конституцию РФ, Федеральные законы и законы Липецкой области, устав сельского поселения.

— Я клянусь справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные статусом полномочия, — сказал он, — уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей сельского поселения.

Глава администрации Добринского муниципального района Александр Пасынков тепло поздравил В. Сатина с избранием на должность главы сельсовета, пожелал ему успехов на новом поприще, и от имени всех присутствующих вручил ему букет цветов.

— Отдавайтесь этой нелегкой работе без остатка, — отметил А. Пасынков, — сделав для себя основным приоритетом улучшение качества жизни своих односельчан.