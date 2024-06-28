В Дубовом торжественно открыли обновленный парк отдыха.

Это место для проведения досуга появилось в Дубовом в далеком 1972 году. Как рассказал глава поселения Денис Пригородов, в этот год было высажено 2000 елей и лиственниц. Со временем все деревца окрепли и разрослись. А через полвека и вовсе некоторые деревья стали опасны для прогулок дубовчан в парке. Сельская власть регулярно проводила там субботники по уборке территории, но это не давало желаемого результата. Парк попросту нуждался в опиловке и ликвидации аварийных деревьев. На помощь нынешнему главе пришла государственная программа «Формирование комфортной городской среды». Сельской администрацией в сентябре прошлого года были собраны необходимые документы, сделан эскиз и подготовлена заявка на вступление в программу. В вышестоящей инстанции рассмотрели заявку и одобрили ее, выделив необходимое финансирование.

По словам Дениса Викторовича, подрядчиком стал индивидуальный предприниматель А.В. Толстых из Ельца. К работам он приступил в апреле нынешнего года. За это время были выложены плиткой тротуарные дорожки, установлены 8 скамеек, урны, крытые беседки. Появилась уличная библиотека (два стеклянных шкафа для книг), куда дубовчане могут приносить свои книги или брать для чтения принесенные другими. По этой же государственной программе ИП Рыбаев С.В. смонтировал освещение по всему периметру парка. Освещена центральная аллея и памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

От имени главы Добринского района Александра Пасынкова со знаковым событием в истории их села всех дубовчан поздравил заместитель начальника отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики Александр Чернов и Денис Пригородов.

Выступающие отметили, что в облагороженном месте отдыха селяне теперь могут полюбоваться природой, насладиться атмосферой культурного общения и свободным чтением книг из уличной библиотеки. Они выразили надежду, что со временем парк станет постоянной площадкой под открытым небом для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Вместе с гостями традиционную красную ленточку на входе в парк перерезала юная жительница деревни Софьино Алена Горяева.