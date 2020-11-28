В Тербунском районе отремонтировали 2 моста

В Тербунском районе на автодороге Березовка – прим. к дороге “Тербуны – Набережное – Волово” сданы в эксплуатацию сразу 2 автомобильных моста: через реку Олымчик и ручей Верхний Олымчик в селах Ивановка и Березовка.

Обе переправы были построены больше 40 лет назад и не отвечали современным требованиям грузоподъемности и безопасности.

– На данном конкретном участке — третий километр – была аварийная ситуация: разрушен ригель, РОЧи были установлены неправильно. Не было раньше такого потока движения. Балки уже оголились, раскрылась арматура, – рассказал Николай Вериялов, ведущий инженер ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».

Перечень работ включал разбор элементов полотна, устройство подферменников, замену резиновых опорных частей, устройство сопряжения, межбалочных швов и консоли, ремонт промежуточных опор, устройство выравнивающего и защитного слоя, укладку асфальтобетона, монтаж перил и ограждения, устройство лестниц.

– Были применены новые современные материалы, – говорит представитель подрядчика Алексей Жужлов. – Например, композитное перильное ограждение: оно антивандальное, не требует ухода, имеет большой срок гарантии. Барьерное ограждение – оцинкованное, срок службы у него намного выше, чем у прежнего.

Длина каждой из переправ вместе с подъездными путями немногим больше девяноста метров. Их ремонт обошёлся почти в 34 млн рублей, это средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего за этот год в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после ремонта было сдано 4 переправы, и еще одна -в Преображеновке — отстроена заново. А на 2021 год запланирован ремонт семи мостов на региональных автодорогах – также в рамках нацпроекта.