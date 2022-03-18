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В Тербунском районе местный житель, управлявший автомобилем в нетрезвом виде, подозревается в попытке подкупа сотрудника полиции

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Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении автолюбителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

По данным следствия, 25 февраля 2022 года в селе Тербуны сотрудниками полиции был остановлен водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Будучи отстранённым от управления транспортным средством с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС взятку в сумме 20 тысяч рублей.

Вопреки ожиданиям нарушителя, от незаконного денежного вознаграждения инспектор ДПС отказался и о попытке подкупа сообщил в следственные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

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