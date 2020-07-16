В Тербунском районе осудили мужчину за причинение особо крупного ущерба лесному хозяйству

Приговором Тербунского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ.

Установлено, что подсудимый в середине ноября 2019 года, введя в заблуждение тракториста, приехал на лесной участок в урочище на территории Тербунского лесничества и самовольно, самовольно, не имея порубочного билета, дал указание трактористу сдвинуть верхний плодородный слой земли вместе с произрастающими на нем березами.

В результате уничтожения зеленых насаждений Управлению лесного хозяйства области был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 543 718 рублей.

Подсудимый признал вину и, не оспаривая размер ущерба, просил уменьшить сумму взыскания.

С учетом всех обстоятельств дела, частичного погашения подсудимым ущерба, мнения государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 1 года б месяцев лишения свободы условно и взыскал с него ущерб, причиненный незаконной порубкой.