И.о. главы Тербунского муниципального района Липецкой области Юрий Букреев в своем Инстаграм прокомментировал ситуацию, сложившуюся с водоснабжением жителей сел Казинка и Березовка.

“За эту неделю село Казинка в Тербунском районе обрело настоящую популярность. И всё благодаря выходу новостного сюжета на федеральном канале “МИР 24”. А потом эту эстафету подхватили и региональные СМИ. Проблема с водой действительно существовала в селе. Но она была не такого масштаба, как её растиражировали. Хочу внести ясность в ситуацию”, – написал Юрий Букреев.

По словам и.о. главы муниципалитета, причина отсутствия воды в селе Казинка – изношенный водопровод, которому уже более 40 лет. Именно по этой причине 4 квартиры на улице Молодёжной, 2 дома на улице Центральной и 2 дома на улице Заречной временно остались без воды.

Проблемы с водоснабжением возникли после Крещения, 19 января. Вода в домах то пропадала, то появлялась.

“Я заступил на должность 1 февраля. Никто за это время не сообщил мне о существующей проблеме: ни жители села, ни глава сельсовета, ни руководство водоканала. Никто. Если бы меня сразу проинформировали, я смог бы решить эту проблему быстрее и такого негативного резонанса не было бы.

Друзья, делаем вывод – замалчивать проблемы нельзя! Рано или поздно они всплывут. А этим могут воспользоваться недобросовестные люди, чтобы раскачать ситуацию для своих корыстных целей”, – считает Юрий Букреев.

В пятницу он провёл рабочее совещание с выездом в с. Казинка и с. Берёзовка. В Казинке провели ремонт трубопровода, поменяют насос. Вода у жителей, по словам и.о. главы администрации района, появится в воскресенье. В Берёзовке водонапорную башню заменят в мае этого года. Она уже куплена и находится в Тербунах. Для ее монтажа ждут благоприятных погодных условий.

Юрий Букреев добавил, что письмо с требованием об опровержении распространенных в СМИ сведений уже отправлено в “МИР 24”.