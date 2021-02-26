Лесоводы ГАУ “Тербунский лесхоз” закончили обустройство временных холодильников и приступили к стратификации лесных семян хвойных пород.

Стратификация в снегу является распространенным методом подготовки семян для высевания в питомниках Липецкой области.

Стратификация необходима, в первую очередь, для подготовки к посеву семян с глубоким периодом покоя. Она применяется также для семян с вынужденным покоем и даёт хорошие результаты для сосны и ели, повышая грунтовая всхожесть, энергия прорастания, устойчивость семян к неблагоприятным явлениям природы.

Всего работниками ГАУ “Тербунский лесхоз” заложено 59 кг семян сосны обыкновенной.