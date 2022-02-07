Первые центры образования цифрового и гуманитарного профилей открылись в сельских школах Липецкой области в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 2019 года. Сегодня они работают на базе 93 образовательных учреждений.

Благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным на базе центров, школьники имеют возможность углубленно изучать химию, физику, биологию, получать новейшие знания по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после уроков посещать дополнительные занятия и кружки.

В школе села Красное регулярно проходят соревнования по роботехнике. В этот раз ученики 5-8 классов разрабатывали программу для прохождения роботом трассы, которая состояла из движения по прямой, плавных и крутых поворотов. Победитель в конкурсе определялся по прохождению всей трассы за самое короткое время.

«С началом работы «Точки роста» в школе стало намного интереснее. Появилась возможность собирать и программировать роботов, даже печатать их на 3D-принтере», — рассказал победитель соревнований по роботехнике, восьмиклассник Евгений Диль.

В лицее села Долгоруково состоялся шахматный чемпионат среди учащихся 1-4 классов. Школьники старались показать все свои навыки, приобретенные в рамках внеурочной деятельности в центре «Точка роста». Победителей определили в двух возрастных категориях, всем участникам вручили грамоты и медали.

«Турнир очень мотивировал ребят. Будущие чемпионы поставили перед собой новые цели и мы надеемся на их успешную реализацию. Тем более, что наш центр «Точка роста» пополнился новым оборудованием. Были приобретены шахматные часы, увеличено количество комплектов шахмат и виниловых шахматных досок», — поделилась директор лицея села Долгоруково Елена Барабанова.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. До конца 2024 года в Липецкой области откроется еще 93 центра «Точка роста».