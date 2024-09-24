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В селе Октябрьское Усманского района открылась «Точка роста». Центр создали на базе Куликовского филиала школы по нацпроекту «Образование». Занятия здесь будут проходить по нескольким направлениям.

Закуплено различное оборудование, в том числе робот-манипулятор, набор для конструирования промышленных робототехнических систем, цифровые лаборатории для изучения физики, химии и биологии.

«Точка роста» должна стать центром притяжения социокультурной жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования, проводником новых технологий. Всего в Усманском районе создано 13 таких центров.

«Основная задача проекта — обеспечить доступность качественного образования детям вне зависимости от места их проживания. Для Липецкой области это уже 166 «Точка роста». В регионе действуют также «IT-кубы» и центры «IT-бит», «Кванториумы», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.