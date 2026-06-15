В Торгово-промышленной палате Липецка прошло первое заседание Комитета ветеранского предпринимательства

В Липецкой торгово-промышленной палате состоялось первое рабочее заседание вновь созданного Комитета ветеранского предпринимательства и деловых инициатив. В нём приняли участие ветераны специальной военной операции, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, а также представители регионального центра «Мой бизнес», Центра занятости Липецкой области, Липецкого филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального министерства социальной политики. Ключевым вопросом повестки стали меры государственной поддержки ветеранов СВО — как тех, кто уже ведёт предпринимательскую деятельность, так и тех, кто только планирует открыть своё дело.

Липецкая ТПП, обладая обширной базой деловых контактов и высоким авторитетом в региональной бизнес-среде, выступит связующим звеном между ветеранами-предпринимателями и профильными ведомствами. Члены комитета смогут рассчитывать на консультационную поддержку, помощь в поиске контрагентов, участие в презентациях и выставочных мероприятиях.

С приветственной речью к участникам заседания обратился директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. Он подчеркнул, что главная задача сегодня — сопровождать ветеранов на всех этапах: от формирования бизнес-идеи и составления бизнес-плана до решения конкретных практических вопросов. Анатолий Гольцов заверил, что все наработки и деловые контакты Липецкой ТПП станут доступны членам нового комитета, и ни один запрос не останется без внимания.

Начальник офиса «Мой бизнес» Липецкой области Ольга Зиновьева подробно рассказала о действующих мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, особо выделив приоритет помощи ветеранам СВО. В 2025 году центр «Мой бизнес» выстроил комплексную бесшовную модель социальной адаптации ветеранов через предпринимательство — от обучения и генерации бизнес-идеи до масштабирования проекта. Она включает адаптированные образовательные программы, «коробочные» решения с готовыми бизнес-планами и пошаговыми инструкциями, экскурсии на действующие производства, персонализированный проактивный сервис — чат-бот «Бизнес-патронаж» для консультирования 24/7, индивидуальное наставничество от лидеров регионального бизнеса.

В ходе заседания ветераны СВО презентовали свои бизнес-проекты и обозначили актуальные потребности: помощь в аренде земельных участков, оформлении вывесок, товарных знаков, получении социального контракта, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Представители профильных организаций подтвердили готовность прорабатывать каждую проблему в индивидуальном порядке.

Одним из участников заседания стал ветеран СВО Александр Ураков, переехавший в Липецк из Краснодарского края. Он вернулся с передовой в конце лета 2022 года, прошёл тяжёлый период реабилитации и принял решение кардинально изменить жизнь. Сегодня Александр — индивидуальный предприниматель, занимающийся производством изделий из кожи. В этом году при поддержке фонда «Защитники Отечества» он оформил социальный контракт, открыл собственную мастерскую и активно развивает дело.

«Ни один запрос ветерана-предпринимателя не должен оставаться без внимания. Объединяя возможности власти, бизнеса и общественности, мы поможем героям СВО уверенно встать на ноги в гражданской экономике», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый комитет при Липецкой ТПП начнёт регулярную работу по поддержке ветеранского предпринимательства, объединяя усилия бизнеса, органов власти и общественных организаций. Следующие заседания будут посвящены комплексному разбору конкретных бизнес-проектов и выработке практических решений для участников с оказанием персонализированной поддержки.