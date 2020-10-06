В торговых центрах и пассажирском транспорте Липецка продолжаются проверки масочного режима

В Липецке продолжаются проверки масочного режима в торговых объектах и транспорте. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе ужесточены меры безопасности. Людям без защитных масок запрещён проезд в общественном транспорте, а также допуск в помещения предприятий, в том числе торговых.

С 30 сентября в Липецке прошли 468 проверок, организованных городским областным управлением потребительского рынка вместе с полицией и сотрудниками территориальных округов города. Специалисты инспектируют мелкие и крупные торговые объекты. В том числе проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах «Ривьера», Малибу», «Квартал», «Европа» на Советской и на Стаханова.

– Всего было выявлено 74 нарушения: масочный режим нарушили шесть покупателей и 68 продавцов. По результатам рейдов составлено 47 протоколов, которые направят в суд для вынесения решения, – рассказали в управлении потребрынка.

Регулярные проверки проводит и городской департамент транспорта совместно с областным профильным региональным ведомством и полицией. Уже состоялось 1142 рейда, выявлено 155 нарушителей: из них 150 пассажиров и пять водителей. Составлено 14 протоколов.

Напомним, что игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 до 30 тыс.руб., для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс.руб., для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.руб.