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В Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области стартовал еженедельный профориентационный марафон для школьников «Перспектива 4.0»

Первыми слушателями стали ученики лицея №1 поселка Добринка. Они попробовали себя в роли ведущего онлайн эфиров, разработали дизайн собственных календарей. С помощью тренажеров виртуальной и дополненной реальности познакомились профессией крановщика.

По итогам марафона школьники получили именные сертификаты, памятные подарки с символикой ЦОПП, а также собственноручно разработанные календари.

Занятия для школьников региона будут проходить до 25 мая, еженедельно каждую среду. Они смогут примерить на себя профессию специалиста 3Д печати, дизайнера печатной продукции, оператора станков с ЧПУ, спасателя, логиста и другие.

«Освоение новых профессий и специальностей является нашей приоритетной задачей, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей».