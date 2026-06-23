В центре реабилитации «Сосновый бор» прошёл выпускной

Документы о профессиональном образовании получили выпускники реабилитационного центра «Сосновый бор» 2026 года: 42 человека, среди которых почти половина – ветераны СВО.

Центр «Сосновый бор» – одно из немногих в России учреждений, которое оказывает реабилитационные услуги сразу по трём направлениям – социально-медицинскому, комплексному и профессиональному. В связи с этим у подопечных центра появляются большие возможности для восстановления и адаптации в обществе.

Учреждение постоянно адаптируется к потребностям российской экономики, заявляют в минстерстве соцполитики региона. Здесь регулярно появляются новые курсы. В 2026 году можно обучиться на портного, мастера по маникюру, парикмахера, веб-дизайнера, рабочего зелёного строительства, специалиста по клинингу, маляра-штукатура, фотографа, водителя и оператора БПЛА.

Всего за 30 лет работы «Соснового бора» новую профессию получили более 1 500 человек.

«Мы гордимся тем, что «Сосновый бор» может предложить спектр профессий от классических до самых современных, чтобы каждый чувствовал себя нужным», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.