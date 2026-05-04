В центре внимания – безопасность детей

На прошлой неделе общеобразовательные учреждения Добринского округа присоединились к всероссийским учениям по отработке комплексного сценария «Действия работников, обучающихся, сотрудников охраны образовательных организаций, а также сотрудников оперативных служб на объектах (территориях) при совершении (угрозе совершения) террористических актов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов».

Комиссия в составе начальников отделов образования и мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского округа Вадима Батышкина и Сергея Долматова, представителей полиции, Росгвардии, МЧС проверила отработку этих вопросов на базе школы №2 п. Добринка.

По первой легенде члены комиссии посмотрели алгоритм действий руководства школы, педагогов и школьников при проникновении в здание вооружённого человека. После поступления соответствующего сигнала директор школы Надежда Каширская незамедлительно проинформировала все оперативные службы, дала сигнал по учреждению по баррикадированию в классах учеников, педагогов и сотрудников школы. Члены комиссии прошли по школьным этажам, проверили двери классов. Все они оказались закрыты изнутри. Замечаний у членов комиссии к руководству школы не возникло.

По второй легенде начинённый взрывчаткой беспилотный летательный аппарат взорвал центральный вход, в результате чего пострадал вахтёр. После поступления информации Н.С. Каширская провела своевременное оповещение с использованием системы оповещения внутри школы до начала эвакуации согласно имеющимся алгоритмам. Медработник оказала помощь раненому вахтёру, затем была проведена его эвакуация.

Об инциденте незамедлительно были оповещены оперативные службы: полиция, пожарные-спасатели, скорая помощь.

В нормативный срок педагоги провели эвакуацию детей на безопасную территорию. При разборе вопроса у комиссии также не возникло замечаний. И дети, и педагоги вскоре вернулись к образовательному процессу.

— На самом деле вопрос обеспечения безопасности наших детей в школе, — подвёл итог всероссийских учений Вадим Батышкин, — в современных условиях является, как никогда, актуальным. В школах Добринского округа мы регулярно проводим подобные мероприятия. Педагоги уже наработали алгоритм своих действий в чрезвычайных ситуациях. Пренебрегать ими никак нельзя. Ведь мы в ответе за жизни нашего подрастающего поколения.