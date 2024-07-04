Проект подросткового центра «Выше крыши» автономной некоммерческой организации «Жизнь Энергия Кампания» получил областную поддержку на реализацию. Центр открылся в конце 2023 года в центре Липецка. Идея пространства — объединить подростков 11-18 лет, помочь им социализироваться, реализовывать себя через занятия, мастер-классы, встречи с интересными людьми, работу с профессиональными психологами и педагогами. Особое внимание уделяется трудным подросткам и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В центре можно пользоваться компьютером, читать книги, играть в настольные игры, заниматься спортом. Выделены пространства для формирования отдельных навыков, проведения семинаров и лекций, регулярных занятий и групп, на которые подростки могут свободно приходить. Отдельно оформлены пространства для встреч психотерапевтических групп (по тематикам управления эмоциями, профилактике буллинга и травли, конфликтологии, навыкам коммуникации, реабилитации через арт-терапию и музыкальную терапию). На площадке подросткового центра проводится кризисное консультирование. Доступны как разовые консультации, так и постоянное сопровождение силами психолога или социального педагога. Также на базе центра проводятся медиации, сетевые встречи и другие восстановительные форматы для подростка и его семьи или медиации между подростками. Еженедельно сотрудниками центра составляется и публикуется в социальных сетях афиша мероприятий для подростков.

Учитывая социальную значимость проекта, его востребованность у резидентов подросткового центра, принято решение не только о продолжении реализации проекта, но и об увеличении его финансирования. В 2024 году субсидия областного бюджета составила 3 000,0 тысяч рублей, а количество его резидентов по состоянию на 1 июня уже составило 243 человека, в том числе более 70 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Проекты, в которых работают с подростками, особенно, с трудными, – большая ценность для региона. Они направляют энергию детей в творческое русло, помогают ребятам социализироваться, найти себя и встретить друзей», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.