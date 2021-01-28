Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения на балконе собственной квартиры тела 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 57-летний квартирант потерпевшего. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

27 января 2021 года при осмотре квартиры жителя Липецка, об утрате связи с которым в правоохранительные органы заявили родственники, обнаружено его тело с ранами головы и шеи. В момент осмотра в квартире убитого находился 57-летний мужчина, на одежде которого имелись пятна, похожие на кровь. Кроме этого многочисленные следы вещества бурого цвета обнаружены на стенах квартиры и полу. При опросе квартирант признался в убийстве, сообщив все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, убийство хозяина квартиры совершено еще 7 декабря 2020 года в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве. Квартирант нанес хозяину помещения удар кухонным топором по голове, а затем лезвием – по шее. От полученных ранений мужчина скончался. Его тело подозреваемый переместил на балкон, где оно пролежало до момента обнаружения.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.