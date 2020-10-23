В учреждениях культуры Липецка отменяют массовые мероприятия

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка издал новый указ в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией.

Основные положения приказа касаются трансформации работы учреждений культуры в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции. Так, акцент должен делаться на индивидуальную работу с липчанами и перевод в дистанционный формат всех видов массовой работы, включая спектакли, концерты, работу кружков и обучение в школах искусств.

Таким образом, все учреждения культуры продолжают работать, но контакты горожан друг с другом должны быть сведены к минимуму.

В зданиях и на территории подведомственных департаменту учреждений с 23 октября запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные мероприятия. В соответствии с приказом отменяются ранее запланированные международные фестивали, конкурсы, выставки, форумы. По возможности они будут переведены в онлайн-формат.

Кроме того, ограничены командировки по территории РФ для сотрудников и проведение очных совещаний.

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусств, а также библиотеки централизованной библиотечной системы проводят индивидуальные занятия в очном формате, групповые занятия по максимуму переводятся на дистанционный формат. Также ЦБС и музей народного и декоративно-прикладного искусства переходят на индивидуальный приём посетителей при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Липецкий драматический театр и Дом музыки приостанавливают функционирование для посетителей.

Данные меры обязательны и будут действовать до отдельного указания департамента культуры и туризма администрации Липецка.