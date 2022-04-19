Подводя итоги работы органов внутренних дел Липецкой области за первый квартал 2022 года врио начальника Штаба УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Л.В. Портная отметила, что на территории Липецкой области отмечается снижение регистрируемой преступности (-4,8%), в том числе тяжкой и особо тяжкой категории (-8,4%). В отчетном периоде снизилось количество убийств и покушений на них, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе из квартир, транспортных средств и автомобилей, хищений сотовых телефонов, грабежей, преступлений, связанных с поджогами, в том числе автомобилей, преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств и оборотом оружия, уголовных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (дистанционных). Достигнут абсолютный результат (100%) в раскрытии убийств и покушений на убийство, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойных нападений, присвоения, взяточничества, преступлений, связанных с применением оружия.

На 13,9% уменьшилось число преступлений со стороны лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в 2,3 раза меньше совершено преступлений лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения.

На 17,8% снизилась «бытовая» преступность, на 39,4% число преступлений со стороны не­совершеннолетних и их удельный вес (с 3,2% до 2,1%).

Меньше в 1,9 раза зарегистрировано автоаварий из-за неудовлетворительных дорожных условий, на 27,6% — с участием пешеходов, по их вине совершено 14 (-30,0%; АППГ: 20) ДТП. Сократилось на 4,4% число ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет.

По итогам работы намечен ряд мероприятий, способствующих улучшению криминогенной ситуации в области.