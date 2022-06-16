На территории Липецкой области зарегистрировано более 23 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находятся около 38 тысяч единиц оружия. За 5 месяцев т. г. в Центр и его структурные подразделения поступило более 6,5 тысяч заявлений от физических и юридических лиц, из которых 6,4 тысячи подали в электронном виде через портал государственных услуг. Из незаконного оборота, а также за нарушения правил оборота оружия, изъято свыше 460 единиц оружия и 2100 шт. патронов различного калибра.

Благодаря компенсационной программе для населения, в отчетном периоде, около 150 единиц оружия и более 150 боеприпасов к нему сдано в добровольном порядке, гражданам из средств регионального бюджета выплачено около 200 тысяч рублей.

В отчетном периоде было осуществлено около 290 проверок объектов разрешительной системы, из них более 70 проверок организации хранения оружия и более 200 проверок постов охраны. В целях обеспечения условий хранения (сохранности) оружия у юридических лиц осуществлено свыше 10 проверок юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, около 55 проверок частных охранных организаций и негосударственных образовательных учреждений, 5 проверок магазинов по торговле оружием и патронами к нему, а также 4 проверки спортивных организаций. За различные правонарушения, связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено свыше 540 граждан.

По линии лицензионно-разрешительной работы в регионе оказываются 26 видов госуслуг, которыми можно воспользоваться в том числе и в электронном виде.