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Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Сергей Шишмонин провел Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями.

В совещании приняли участие начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха, заместитель начальника территориального Управления Росгвардии – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Геннадий Калинин, заместитель прокурора области Руслан Стрельников, заместитель начальника УМВД Сергей Сигунов, руководители действующих на территории области частных охранных организаций.

Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности создан для выстраивания эффективной системы использования потенциала частных охранных организаций. На данной площадке частные охранные организации получают возможность для прямого диалога государственных органов и частных структур безопасности.

Участниками встречи был рассмотрен вопрос содействия частных охранных организаций правоохранительным органам при обеспечении антитеррористической защищенности на объектах образования, медицины и массового пребывания граждан.

Под контролем Росгвардии в регионе находятся 143 частных охранных организации, 58 из которых используют в своей деятельности служебное оружие. Численность персонала данных организаций составляет 5685 человек, имеющих правовой статус частных охранников.

«В регионе под охраной частных охранных организаций находится 344 объекта сферы образования. Необходимо понимать, что обеспечение безопасности данных объектов является для частных охранных организаций приоритетной задачей деятельности», — отметил полковник полиции Сергей Шишмонин.