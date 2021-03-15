Усманский районный суд признал 25-летнего мужчину виновным во взяточничестве и покушении на превышение должностных полномочий.

Как установил суд, житель Усмани Сергей Т. в 2018 году поступил на службу в ФКУ Лечебное исправительное учреждение №1 УФСИН по Липецкой области. Он занимал должность инспектора группы надзора отдела безопасности и был наделён распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

12 августа 2019 года Сергей Т. договорился с осуждённым, о том, что пронесёт для него на территорию исправительного учреждения два мобильных телефона за незаконное денежное вознаграждение – 15 тысяч рублей.

Мобильными телефонами в исправительных учреждениях не разрешается пользоваться осуждённым. Они внесены в перечень предметов, которые запрещено изготавливать, иметь при себе или получать в посылках и передачах.

Сергей Т., являясь сотрудником исправительного учреждения и зная о запретах, согласился совершить противоправные действия в пользу осуждённого.

Как значится в приговоре суда, 14 августа 2019 года на автостанции в г. Усмани Сергей Т. встретился со знакомой осуждённого и получил от неё два мобильных телефона и 15 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения. Деньги и телефоны Сергей Т. положил в салон своего автомобиля «ВАЗ-2114», однако передать средства связи осуждённому не смог. Его действия были пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Липецкой области. Днём ранее осуждённый, по чьей просьбе Сергей Т. решил преступить закон, письменно сообщил о преступных намерениях сотрудника исправительного учреждения в УФСИН по Липецкой области. Передача денег и телефонов на автостанции г. Усмани происходила уже под контролем сотрудников отдела службы собственной безопасности.

В ходе предварительного следствия и суда 25-летний Сергей Т. полностью признал свою вину. Он написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Суд учёл эти обстоятельства в качестве смягчающих при назначении ему наказания. Действия Сергея Т. квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) и по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий).

Назначено наказание – 3,5 года лишения свободы. Председательствующий по делу судья Алексей Ламонов счёл, что исправление Сергея Т. возможно без изоляции от общества и постановил считать назначенное наказание условным.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы (представления), сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.