Старшеклассники школы №4 Усмани будут изучать промышленное программирование в «Яндекс.Лицее». Курс двухгодичный, есть теоретическая и практическая части. Предусмотрена и разработка собственных проектов. Писать программы школьники будут на языках Python или Go. После изучения основ перейдут к разработке веб-приложений. Педагог «Яндекс.Лицея» прошёл ежегодную переподготовку.

Выпускники площадки получат свидетельства, сертификат «Яндекс.Лицея» и статус Junior-программиста. Проект реализуется по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

«В Липецкой области дополнительному образованию уделяется большое внимание. Хотим, чтобы у всех наших школьников, вне зависимости от места их жительства, был доступ к современным и интересным площадкам. Кроме «Яндекс.Лицея» в регионе с начала года открылся «IT-куб» в Лебедяни. Планируем открыть еще два «Кванториума» в Липецке и Ельце. И 27 «Точек роста». Всего в Липецкой области за пять лет открыли шесть «Кванториумов», два «IT-куба». 22 площадки «IT-bit» созданы во всех районах и округах. На площадках обучается более 1200 школьников», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.