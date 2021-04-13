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В Усмани оценили техническое состояние аттракционов

2 часа назад
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8 апреля в г. Усмань специализированная организация «ДИАМЕТ» провела оценку технического состояния аттракционов.

Такое освидетельствование аттракционы должны проходить не реже одного раза в год.

В текущем году владельцы аттракционной техники уже начали подготовку к предстоящей регистрации аттракционов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов», говорится в сообщении Гостехнадзора.

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