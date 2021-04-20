Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего автовладельца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу).

По данным следствия, ночью 10 апреля 2021 года подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен инспекторами ДПС в селе Октябрьское Усманского района.

С целью избежать ответственности фигурант, находясь в патрульном автомобиле, предложил передать сотрудникам ДПС взятку в размере 15 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия по службе, то есть за несоставление протокола об административном правонарушении. Однако свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудники полиции от получения взятки отказались и сообщили о произошедшем в следственные органы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств коррупционного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.