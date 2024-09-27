В Усманском районе Липецкой области начались ремонтные работы на автодороге Бреславка – Московка протяжённостью почти 8 км. Замену покрытия там проводят впервые за 30 лет – благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик частично сфрезеровал старое изношенное покрытие и сейчас укладывает первый, выравнивающий, слой нового асфальта. После того, как его проверит лаборатория, дорожники уложат второй, финишный слой. Перечень работ предусматривает также укрепление обочин щебнем, ремонт водопропускных труб, остановочных площадок, асфальтирование примыканий, замену дорожных знаков.

На самом длинном в районе объекте ремонта этого года – участке автодороги Аксай-Куликово-Боровое протяженностью 19 км – дорожное покрытие уже обновлено, завершена и отсыпка обочин. «Липецкдоравтоцентр» сейчас занимается восстановлением асфальтобетонного покрытия на съездах и примыканиях. Куликово и Боровое – крупные сёла, в обоих возле участка ремонта расположены школы. Проект предусматривает обустройство пешеходных переходов возле них в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Третий объект нацпроекта– автодорога Пластинка-Гаршино-граница района – уже введен в эксплуатацию. Длина маршрута — 7.7 км. «Липецкдоравтоцентр» выполнил все работы, предусмотренные контрактом, новое покрытие успешно прошло лабораторный контроль. Гарантия на него составит 4 года.

Всего в Усманском районе в этом году будет обновлено 39 км региональных трасс, из них 34,5 км — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».